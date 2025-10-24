Mineduc rectificó insólito error sobre fecha de entrega de establecimientos educacionales que serán sede para las elecciones

El Ministerio de Educación corrigió una resolución que instruía la entrega de colegios a las Fuerzas Armadas el mismo día de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
El documento original, fechado el 23 de octubre y firmado por Jorge Figueroa, jefe de la División de Educación General, indicaba que “los establecimientos escolares se entregarán el día 16 de noviembre a partir de las 17:00 horas”, permitiendo clases hasta esa hora “sin suspensiones de clases ni servicios”.
La fecha errónea fue rectificada en el oficio N° 22.324, emitido este viernes, que modificó el texto para establecer la entrega el viernes 14 de noviembre a las 17:00 horas.
Desde el Mineduc señalaron que se trató de “un error de tipeo”, y que esta ya fue corregido.
La resolución errónea también establecía la permanencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros en los locales hasta el cierre de funciones electorales, y detallaba que “el domingo 16 de noviembre el delegado electoral y dos custodios militares ingresarán al local a las 09.00 horas” para recibir los materiales del proceso.
El nuevo documento señala que, de acuerdo con la información entregada por el Servicio Electoral (SERVEL) y el Ministerio del Interior, y conforme a la normativa vigente, se ha establecido lo siguiente para asegurar el normal desarrollo del proceso electoral:
Entrega de establecimientos y continuidad escolar: Los establecimientos escolares designados como locales de votación serán entregados a las fuerzas encargadas del orden público el viernes 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas.
Hasta ese horario, las actividades educativas se desarrollarán con normalidad, sin requerir la suspensión de clases. Las Fuerzas Armadas y Carabineros permanecerán en los establecimientos desde ese momento hasta el cierre de las funciones electorales, o hasta el término de la labor de los Colegios Escrutadores, según corresponda.
La decisión de entregar los establecimientos en la tarde del viernes se sustenta en:
Ingreso y custodia de materiales electorales: El viernes 14 de noviembre a las 09:00 horas, el delegado electoral y dos custodios militares ingresarán a los establecimientos educacionales para recibir y custodiar los materiales del proceso. Para ello, los recintos educativos deberán habilitar una o dos salas destinadas al acopio, en coordinación con el delegado electoral. La custodia de los materiales estará a cargo de los custodios militares, uno de los cuales actuará como jefe del local de votación, responsable de resguardar el orden y la transparencia del proceso.
Retorno a clases: Los establecimientos serán devueltos por las fuerzas de orden el domingo 16 de noviembre en la noche, adoptándose las medidas necesarias de higiene y orden para asegurar el retorno normal a clases el lunes 17 de noviembre.
Casos excepcionales: En los establecimientos definidos como locales escrutadores, las situaciones particulares deberán ser resueltas a nivel local, asegurando siempre la continuidad del servicio educativo y disponiendo de los espacios necesarios para el funcionamiento de los miembros de los Colegios Escrutadores. Si algún sostenedor solicita la suspensión de clases, dicha solicitud deberá tramitarse conforme a la normativa vigente, incluyendo la correspondiente recuperación de clases.
Desde el Ministerio de Educación indicaron que estas medidas responden a una articulación entre distintas instituciones del Estado para garantizar un proceso eleccionario seguro y transparente, junto con velar por el resguardo y continuidad del proceso educativo de las comunidades que se mantienen en clases, de acuerdo con lo establecido en su calendario escolar regional.
PURANOTICIA