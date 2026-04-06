Ministerio de Transportes ha recibido 117 mil inscripciones para acceder a las ayudas dirigidas al rubro a nivel nacional

En el marco del "Plan Chile Sale Adelante", el ministro de Transportes, Louis de Grange, detalló el avance del proceso de inscripción a las ayudas que la cartera entregará para el rubro del transporte a nivel nacional para mitigar el alza de los combustibles.

Respecto al alcance de la convocatoria, la autoridad ministerial subrayó el alto nivel de convocatoria alcanzado hasta la fecha. “Ya hemos recibido un total de 117 mil inscripciones, tanto de taxis básicos como colectivos y transporte escolar. Esta cifra representa más del 90% de los potenciales beneficiados. En tanto, en el transporte público en regiones hemos recibido cerca de 800 postulaciones lo que representa una cifra bastante auspiciosa. Hacemos un llamado a quienes todavía no ingresan en el proceso a hacerlo a la brevedad posible”, destacó.

Para gestionar estas solicitudes, la secretaría de Estado dispuso en su plataforma web el vínculo https://mtt.gob.cl/planchilesaleadelante, donde los transportistas pueden realizar el trámite de inscripción necesario para obtener los beneficios. En lo que respecta a los servicios de transporte mayor (tanto regulados como no regulados), así como para los servicios de conectividad y zonas aisladas, se aplicará una fórmula de compensación específica para asegurar su acceso a la ayuda estatal.

Los aportes destinados a este grupo en particular consistirán en montos diferenciados por zona geográfica. De igual manera, se efectuará la transferencia de recursos económicos a los distintos operadores mediante los subsidios correspondientes a las tarifas de adulto mayor y escolares.

En el caso específico de los taxis, colectivos (donde se incluyen los servicios del tramo Arica-Tacna) y el transporte escolar privado, se ha dispuesto un subsidio exclusivo destinado a la adquisición de combustible. Este beneficio asciende a $100.000 mensuales por un periodo de seis meses, o bien se mantendrá vigente hasta que el valor promedio del barril de petróleo Brent baje a los US$80.

Finalmente, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, pormenorizó el calendario de pagos según los plazos de registro de los usuarios. La autoridad informó que “para quienes se inscriban hasta el 7 de abril, los recursos estarán disponibles el 15 de abril, en tanto quienes lo hagan entre el 8 y el 22 de abril, se dispondrá el pago para el 30 de abril. Finalmente, para los que se registren desde el 23 de abril en adelante, recibirán los recursos en mayo”.

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