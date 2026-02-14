Ministerio de Salud refuerza medidas preventivas tras aumento de casos de hantavirus

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de su Campaña de Verano 2026, instancia en la que se abordaron diversas situaciones sanitarias, entre ellas la prevención del hantavirus, enfermedad que mantiene en alerta permanente a la autoridad sanitaria en distintas zonas del país.

Durante el informe, Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, confirmó que en lo que va del año 2026 se han notificado nueve casos de hantavirus, de los cuales cuatro han resultado fatales, subrayando la gravedad de esta patología y la necesidad de reforzar la detección oportuna.

Vilches explicó que se ha reforzado la alerta epidemiológica vigente, incorporando indicaciones dirigidas a la Red Asistencial y a las autoridades sanitarias regionales, con el objetivo de aumentar la sospecha clínica y lograr diagnósticos precoces, permitiendo una derivación oportuna de los pacientes a centros de mayor complejidad.

La autoridad reiteró que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales o dificultad respiratoria, las personas deben acudir de inmediato a un centro asistencial, informando antecedentes de exposición a roedores silvestres o actividades de riesgo, especialmente en sectores rurales o de camping. Asimismo, se reforzaron las recomendaciones para campistas, como usar carpas en buen estado, almacenar alimentos en envases herméticos y preferir campings autorizados.

En paralelo, el Minsal informó que durante la campaña se han realizado más de 2.400 fiscalizaciones sanitarias de alimentos, que derivaron en 834 sumarios, además de 209 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, cifra 21% superior a la registrada en igual periodo de 2025. Se mantienen además alertas alimentarias vigentes asociadas a productos en conserva y a fórmulas infantiles de las marcas Alfamino y Alula, mientras que la autoridad también recordó que 57 personas han fallecido por ahogamiento en lo que va del verano, haciendo un llamado a extremar las medidas de autocuidado.

