Ministerio de Salud informó segundo fallecido por viruela de mono en Chile

"Hoy día, cuesta encontrar un fundamento que le impida a los camioneros llegar a acuerdo y los quiero volver a emplazar. No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos, porque en la práctica, ocurre que aquí no tenemos a todos los camioneros sentados en una misma mesa. Tienen diferencias entre ellos, y el país no puede pagar esas diferencias", indicó Monsalve.