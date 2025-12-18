Ministerio de Salud advierte que "súper gripe" H3N2 ya habría llegado a Chile por alta movilidad

La circulación de la "súper gripe" provocada por la variante K del virus H3N2 en países vecinos, sumada a la movilidad internacional, genera la posibilidad de que este tipo de influenza ya esté presente en Chile, según señaló hoy la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

En entrevista con Radio Pauta, declaró que “este virus está circulando desde agosto y puede ser que ya haya ingresado”, aunque enfatizó que el Instituto de Salud Pública (ISP) aún no ha confirmado oficialmente su detección.

La demora en la identificación se relaciona con el hecho de que solo una parte de las muestras se analiza para subclados, lo que retrasa la confirmación. Esta limitación, señaló Aguilera, “contrasta con la experiencia europea, donde el subclado K ha provocado un aumento brusco de consultas médicas, aunque sin evidencia de mayor gravedad clínica”.

En Chile, el brote de influenza de primavera -causado por otra variante del H3N2- ya se encuentra en descenso, lo que evita presión sobre la red asistencial. La ministra insistió en que “el subclado K no corresponde a un virus nuevo ni pandémico, sino a una variación genética que evade parcialmente la inmunidad previa. Como consecuencia, algunas personas pueden reinfectarse en corto tiempo, aunque sin cuadros más severos que los habituales”.

Aguilera destacó que “el país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica permanente, capaz de detectar oportunamente la eventual llegada de esta variante”. A ello se suma la protección de la vacuna actual contra hospitalizaciones y muertes, mientras que la formulación del próximo año tendrá un mejor calce con el subclado K.

Finalmente, recordó que “el uso de mascarilla en los servicios de urgencia sigue siendo obligatorio” y reiteró el llamado al autocuidado, especialmente en personas con síntomas respiratorios.

PURANOTICIA