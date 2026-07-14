Ministerio de Salud activa Cogrid para coordinar respuesta sanitaria ante sistema frontal

Ante el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país, el Ministerio de Salud activó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel sectorial, con el objetivo de coordinar la respuesta del sector salud y resguardar la continuidad de la atención de las personas.

Según destacaron desde el Minsal, la instancia reunió a autoridades y equipos técnicos del nivel central para revisar el estado de la red asistencial, monitorear eventuales afectaciones en establecimientos de salud y reforzar las medidas preventivas y de coordinación con los Servicios de Salud y las Secretarías Regionales Ministeriales.

Durante la reunión, se evaluó la situación en las regiones bajo alerta, se revisaron los planes de contingencia vigentes y se instruyó mantener un monitoreo permanente de la evolución del evento meteorológico, con especial atención a la continuidad operacional de hospitales, servicios de urgencia y establecimientos de atención primaria.

Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a informarse por canales oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y utilizar responsablemente la red de urgencias, privilegiando los dispositivos de atención primaria y SAPU cuando corresponda.

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