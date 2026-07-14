Ministerio de las Culturas explica aumento de sueldo a seremis: "Corresponde a una Política de Estado"

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, respondió -a través de una declaración pública- a la acusación de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), quienes alertaron del aumento de hasta 64% en los salarios de las secretarías ministeriales.

“Frente a la reciente afirmación en torno al ajuste en las remuneraciones de los secretarios regionales ministeriales (seremis), el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio aclara que dicha variación obedece a la ejecución de una reforma constitucional y legal obligatoria", indicó en nota oficial.

"Esta fue publicada en el Diario Oficial en 2024 -durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric- y definió un nuevo sistema remuneratorio para el periodo presidencial iniciado el 11 de marzo de 2026", añadió.

"Este nuevo sistema fijó una renta única para el cargo de secretario regional ministerial, que a su vez rige para los 303 seremis de todos los ministerios del país, sin distinción de cartera", agregó.

También enfatizó que "corresponde a una Política de Estado de escala nacional y no a una medida sectorial del ámbito cultural".

"Las remuneraciones fueron establecidas por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, un órgano técnico, permanente y plenamente autónomo establecido en la Constitución Política de la República”, finalizó la declaración.

PURANOTICIA