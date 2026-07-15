Ministerio de Energía y SEC llaman a actualizar el Registro de Pacientes Electrodependientes ante sistema frontal

Ante la contingencia climática, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) hicieron un llamado a las familias a inscribir y mantener actualizados sus antecedentes en el Registro Nacional de Pacientes Electrodependientes, con el fin de acceder a las medidas de protección establecidas por la normativa.

Las autoridades recalcaron que mantener vigente la inscripción es un requisito fundamental para acceder a beneficios como la entrega de sistemas de respaldo energético, la prioridad en la reposición del suministro eléctrico ante cortes de energía, el acceso a canales de atención preferente, el aviso anticipado de interrupciones programadas y la prohibición de suspender el suministro por deuda en el domicilio.

Asimismo, recordaron que las empresas distribuidoras están obligadas a garantizar estas medidas de protección, mantener actualizado el registro de pacientes, entregar y mantener operativos los equipos de respaldo cuando corresponda, disponer de atención prioritaria y actuar con especial diligencia frente a contingencias que puedan afectar a este grupo de personas.

Actualmente, más de 13 mil pacientes electrodependientes se encuentran inscritos y con su registro vigente en el país. No obstante, las autoridades enfatizaron que la inscripción debe renovarse periódicamente, para lo cual es necesario contar con la certificación del médico tratante.

El trámite puede realizarse en las oficinas de la SEC y de las empresas distribuidoras, además de la plataforma disponible en el sitio web de la SEC.

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