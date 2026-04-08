Ministerio de Energía reingresa a Contraloría con "modificaciones menores" los decretos retirados para revisión

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó el estado de los decretos vinculados al sistema eléctrico que habían sido retirados al inicio de su gestión, confirmando que estos ya fueron reingresados tras un proceso de revisión y ajustes.

En la comisión de Minería y Energía del Senado, la autoridad manifestó que "se retiraron el 11 de marzo, se reintegraron ayer (...) están reingresados todos los decretos”, apuntó, añadiendo que se reingresaron con “modificaciones menores”.

En esa línea, sostuvo que “pudimos revisarlos, hacer las adecuaciones. Teníamos que hacer que conversaran con una ley que se aprobó posteriormente a esos decretos de tal manera de ser coherentes legislativamente, normativamente. Esperamos que de esta manera se termine la preocupación que había sobre la tramitación de los decretos. Sobre todo, el 125 y el 88, decretos que tienen que ver con almacenamiento, con PMGD y que obviamente son importantes para dar certeza jurídica”.

También enfatizó que este análisis era necesario considerando que los reglamentos impactan directamente en la operación del Sistema Eléctrico Nacional, la generación distribuida y la planificación de la transmisión, aspectos clave para el desarrollo energético del país.

Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, detalló el trabajo técnico que permitió retomar el proceso administrativo. Según indicó, “fueron revisados exhaustivamente por el equipo del Ministerio, particularmente el área de mercado, el área jurídica, y ya ingresados podemos continuar el trámite en Contraloría para que estos puedan ser promulgados con la mayor brevedad”.

Tras su retiro el pasado 11 de marzo, los decretos fueron sometidos a un proceso de análisis interno y diálogo con actores relevantes del sector, lo que permitió su reingreso el 7 de abril de 2026 con una serie de modificaciones.

Entre los principales cambios, se incorporaron ajustes al Reglamento de Coordinación y Operación del sistema eléctrico para alinearlo con la Ley N° 21.804, enfocada en perfeccionar los sistemas medianos. Asimismo, se estableció que los Pequeños Medios de Generación Distribuida que sumen sistemas de almacenamiento no podrán acogerse al mecanismo de estabilización de precios contemplado previamente en el Decreto Supremo N° 88.

En materia de transmisión, se incluyó una disposición que determina que las propuestas de obras rechazadas por la Comisión Nacional de Energía quedarán descartadas, lo que busca dar mayor claridad al proceso de planificación.

En la misma sesión, la ministra también presentó los ejes de su gestión, apuntando a avanzar hacia una energía más accesible para hogares y pequeñas y medianas empresas, fortalecer la seguridad del sistema eléctrico y consolidar al sector como un motor de inversión y desarrollo para el país.

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