Ministerio de Educación inicia segundo período de postulación a gratuidad y becas para educación superior

El Ministerio de Educación informó que ya comenzó el segundo período de postulación a gratuidad, becas y otros beneficios estudiantiles del Estado para las y los estudiantes que ingresan a la educación superior. El plazo se extenderá hasta el 12 de marzo.

Las y los interesados deberán completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible en el sitio web www.fuas.cl. Deberán acreditar principalmente antecedentes familiares y socioeconómicos.

Posteriormente, el Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, validará la información y determinará el nivel de ingresos y cumplimiento de otros requisitos establecidos en la normativa para el otorgamiento de los distintos beneficios estudiantiles disponibles.

Al respecto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, indicó que "el financiamiento de la educación superior ha cambiado mucho en las últimas décadas y, gracias a estas transformaciones, las y los futuros estudiantes pueden acceder a gratuidad y otros beneficios estudiantiles para poder financiar sus carreras".

"Por ello es muy importante que quienes no postularon durante octubre y noviembre del año pasado, lo hagan ahora en las fechas establecidas, que tengan su ficha social de hogares actualizada y que estén atentas y atentos a las próximas fechas del proceso", añadió.

FECHAS CLAVE

El primer periodo de postulación finalizó en noviembre de 2025 y sus resultados estarán disponibles el próximo 10 de marzo. El segundo proceso, que termina este 12 de marzo, contempla las siguientes etapas:

16 de abril: Publicación del Nivel Socioeconómico.

27 de mayo: Resultados de Asignación.

27 de mayo al 11 de junio: Período de Apelación.

Toda la información actualizada sobre las distintas etapas del proceso puede revisarse en www.beneficiosestudiantiles.cl, mientras que los resultados estarán disponibles en https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl.

BENEFICIOS

Las becas disponibles son Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas para chilenas y chilenos, Juan Gómez Millas para extranjeras y extranjeros, Excelencia Académica, Distinción a las Trayectorias Educativas (DTE), Excelencia Técnica, Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación, Articulación, Estudiantes en Situación de Discapacidad, Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre, Vocación de Profesor (dos modalidades) y Reparación.

Para postular a la Beca Vocación de Profesor y a la Beca de Reparación, se debe completar un formulario especial, disponible en el mismo sitio web del FUAS.

En tanto, los créditos para financiar estudios superiores corresponden al Fondo Solidario de Crédito Universitario y al Crédito con Garantía Estatal (CAE). El detalle de cada instrumento puede ser consultado en beneficiosestudiantiles.cl

