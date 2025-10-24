Matthei asegura que Boric quiere a Kast en segunda vuelta porque "es más fácil de derrotar"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, durante su visita a Concepción, señaló que el Presidente Gabriel Boric prefiere que el abanderado republicano, José Antonio Kast, pase a segunda vuelta, pues es un contrincante “más fácil de derrotar”.

“El presidente quiere que pase Kast a segunda vuelta”, aseguró en entrevista con radio Biobío y cuando le consultaron por qué pensaba eso, respondió “porque (a Kast) todavía no le han sacado ninguna de las cosas que le sacaron en la segunda vuelta de la vez pasada”.

“Lo único que no quieren es que yo pase a segunda vuelta, porque saben que yo le gano a Jara sí o sí”, agregó.

Asimismo, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “creo que voy a pasar a segunda vuelta, porque pienso que hay un voto de sensatez que está todavía bastante silencioso, que no contesta encuestas”.

Además, la candidata descartó un nuevo estallido social en caso que un candidato de derecha gane las elecciones y precisó que “uno no puede preocuparse solamente de la seguridad ciudadana”.

“Eso es básico, pero nos tenemos que preocupar también de la vivienda, también de la salud, también de la educación, porque ahí hay mucha rabia y dolor de parte del pueblo chileno y por eso que yo creo que solamente un gobierno de emergencia no basta”, finalizó.

