Detienen a otras cuatro personas por su presunta vinculación con secuestro y desaparición de Krishna Aguilera

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al secuestro y desaparición de Krishna Aguilera, joven extraviada desde el 4 de octubre en San Bernardo.

Las órdenes fueron ejecutadas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante la tarde de este viernes, según informó el Ministerio Público.

Entre los arrestados figura la pareja sentimental de Juan Beltrán, alias “Guatón Beltrán”, principal imputado en la causa, quien permanece en prisión preventiva en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago.

También fue detenida la madre de la pareja, junto a otras dos personas del círculo cercano de Beltrán. Uno de ellos, identificado como “soldado” del líder narco de San Bernardo, fue formalizado por secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia, quedando en prisión preventiva.

Los cuatro detenidos serán formalizados este sábado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en una audiencia que se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad.

La causa se mantiene bajo reserva, medida adoptada por el Ministerio Público para no entorpecer el avance de la investigación, que busca esclarecer el paradero de Krishna.

PISTA CLAVE EN CERRO CHENA

La investigación tuvo un giro relevante con diligencias realizadas por la PDI en las faldas del Cerro Chena, específicamente en el sector del Camino a Catemito, donde pasa un canal de regadío. El operativo se centró en un punto preciso del trayecto, tras el hallazgo de una pista tecnológica que podría ser clave.

El análisis de señales celulares permitió establecer que Juan Beltrán se desplazó hasta un costado del Cerro Chena horas después de haber dejado -presuntamente- a Krishna en su domicilio anterior. Este dato refuerza las hipótesis sobre su participación directa en la desaparición.

