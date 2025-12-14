Milei celebra triunfo presidencial de Kast: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada"

Desde el extranjero comenzaron a llegar las primeras reacciones tras la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, una de las cuales provino del presidente de Argentina, Javier Milei, quien felicitó públicamente al mandatario electo durante la noche de este domingo 14 de diciembre.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado trasandino celebró el resultado obtenido por el candidato del Partido Republicano, quien se impuso con un amplio margen frente a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y asumirá la Presidencia a partir del 11 de marzo de 2026.

En su mensaje, Milei expresó: “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo, José Antonio Kast, en las elecciones presidenciales de Chile”.

El mandatario argentino destacó además el significado político del resultado en el contexto regional. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. ¡Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI!”, agregó.

Las declaraciones de Milei se suman a las reacciones internacionales tras el resultado del balotaje, que consolidó a Kast como el próximo Presidente de Chile.

