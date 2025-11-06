Mil afectados: Sernac cita a declarar a representante por inesperado cierre del gimnasio Sportlife de calle Bandera

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) citó a declarar al representante legal del gimnasio Sportlife sede Bandera (Deporvida S.A.), tras el inesperado cierre de sus dependencias.

"Sportlife S.A. informa que la sede franquiciada de Bandera cerrará a contar del 31 de octubre, por decisión exclusiva de sus administradores, quienes entregarán en los próximos días información sobre diferentes opciones para que los alumnos continúen con sus planes de entrenamiento, en otras sedes de Sportlife".

Ese fue parte del comunicado que recibieron las más de 1.000 personas consumidoras que asistían regularmente a la sede ubicada en pleno centro de Santiago, según datos entregados por la propia empresa.

A juicio de Sernac, y según lo establecido en la normativa vigente, esta situación, además de ser imprevista, representa perjuicio para las y los consumidores que cuentan con planes contratados en dicha sede, ya que las demás sedes están alejadas del centro de Santiago.

La citación a declarar es una medida contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que permite a Sernac convocar a representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas para recabar información detallada sobre una situación.

En el caso del gimnasio Sportlife sede Bandera (Deporvida S.A.), el objetivo es que la empresa entregue explicaciones detalladas sobre las causas del cierre, además de informar las medidas adoptadas para responder a las personas afectadas, considerando que muchas fueron derivadas a otras sucursales ubicadas a considerable distancia, lo que podría implicar un incumplimiento de las condiciones originalmente contratadas.

En caso de querer ingresar un reclamo por esta o una situación que afecte sus derechos como personas consumidoras, se puede hacer directamente en sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país.

