Miguel “Negro” Piñera por accidente de su hermano Sebastián: “Siempre tuve la tincá que algo iba a pasar”

El hermano más mediático del expresidente Sebastián Piñera, Miguel “Negro” Piñera, abordó su repentino fallecimiento a sus 74 años en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

El músico mantuvo una íntima conversación con Julio César Rodríguez para “Contigo en la Mañana”, donde reveló detalles de aquel fatídico martes 6 de febrero, desclasificado que se enteró gracias a un amigo “que estaba en Lago Ranco, me dijo 'Negro ¿tu hermano tiene un helicóptero blanco? (...) porque estoy viendo que se cayó un helicóptero acá en el lago'. Ahí empecé a averiguar y era mi hermano”.

“Le decía siempre vende ese helicóptero, siempre tuve la tincá que algo iba a pasar. Las veces que viajé con él... cuando había turbulencias era terrible. Aparte a veces hablaba por celular y le decía 'hermano, concéntrate’”, añadió.

Bajo ese contexto, Miguel aseguró que “siempre le tuve miedo a ese helicóptero. Nadie (de la familia) quería subirse y para la campaña viajamos harto en ese helicóptero y cada viaje era terrible”.

“Una vez le pedí por favor que me quería bajar, íbamos para el norte (...) Iba Allamand y Espina, Sebastián me dijo ' ¿querís bajas?' Aterrizó y miré bien... le dije sigamos no más, no había nada alrededor a ningún lado”, detalló.

Respecto a la relación que ambos mantenían, Miguel recordó que “Sebastián era el que me defendía de los bullies. Yo era el regalón de Sebastián, no tengo palabras para contar todo el dolor que tengo en el corazón”.

Al ser consultado por el golpe de perder al exmandatario, el “Negro” desclasificó que “estoy choqueado, cada día se pone peor. Sentimientos encontrados. Por un lado muy triste, inesperado todo. Estaba viviendo un muy lindo momento Sebastián, compartiendo con los nietos como ya no tenía tanta pega”.

En esta línea, desclasificó un íntimo momento, cuando su madre en su lecho de muerte “llamó a mi hermano cuando se dio cuenta que en cualquier momento se iba. Sacó una biblia, le hizo poner la mano arriba de la biblia y le dijo 'Sebastián, tu tienes que hacerte cargo de Miguelito'. Se hizo cargo de mi. Muy cariñoso, me llamaba siempre, fue muy tierno conmigo”.

