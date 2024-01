Miguel Crispi reitera en comisión revisora de la AC contra ministro de Vivienda que se enteró por un "rumor" del «Caso Convenios»

El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, fue cuestionado durante su asistencia a la comisión encargada de revisar la acusación constitucional presentada contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

En la instancia, el diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, dijo que le llamó “la atención que cuando el señor Crispi debió haber ido a la comisión en su momento, no fue y curiosamente en un tema que no tiene nada que ver con él, porque en ninguna hoja de la acusación constitucional aparece, haya aparecido tan rápidamente”.

Al respecto, Crispi respondió que “todo lo que tiene que ver con la comisión investigadora se resolvió con mi presencia” y que “hubo un dictamen de la Contraloría que dio cuenta de que existía un vacío al respecto y que había que resolverlo, pero estuve presente en una sesión que duró cerca de tres horas. Me llama la atención la pregunta, ya que estoy aquí presente”.

Además, el jefe de asesores reiteró que se enteró del convenio entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta a través de un "rumor". "Una información incompleta que no tiene de dónde sostenerse", puntualizó.

En esta línea, detalló que "en el momento de la comisión investigadora del «Caso Convenios», la palabra rumor, yo creo que hace alusión a una información incompleta, y no fue más que había una información que me llega por parte de un asesor de mi gabinete, que me dice hay un rumor de que Daniel Andrade, esto lo dije textual en la comisión, Daniel Andrade, que es militante de Revolución Democrática, a través de una fundación, tendría un convenio, alguna relación con la Seremi de Antofagasta, que el Seremi también era hoy día ya conocido en redes".

Crispi agregó que "esa información, lo que yo hago, como también lo señalé, es que conversé con la subsecretaria del momento, Tatiana Rojas, la que me dijo que efectivamente existía esta información parcial, pero que estaban recabando antecedentes".

El funcionario aseguró que "yo no hablé con el ministro, hablé con la subsecretaria como jefa jerárquica del servicio, y por tanto la jefa jerárquica del Seremi de Antofagasta, y lo último, como también lo señalé, mi conversación con el Presidente fue el día 16".

"La única reunión que tuve con el ministro fue una semana después para estudiar las políticas públicas", precisó.

El asesor del segundo piso afirmó que el ministro Montes ha mostrado "proactividad y colaboración en todas las instancias" y sostuvo que "no ha incumplido con la Constitución". De esta forma, planteó que el libelo "carece de fundamentos".

PURANOTICAI