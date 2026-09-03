Michelle Bachelet reconoce que su candidatura para llegar a la ONU no prosperará: "Sé que no voy a ser secretaria general"

La expresidenta Michelle Bachelet reconoció sus escasas opciones de llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), asegurando incluso que esa certeza le representa "un alivio".

La confesión la hizo este jueves, durante su participación en el encuentro "Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile", organizado por la Universidad Diego Portales y Democracia UDP.

En un diálogo con el periodista Patricio Fernández, la exmandataria reconoció que “sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”.

“Es mi opinión. No seré secretaria general, pero… Es un alivio”, comentó con humor la expresidenta de Chile.

Añadió que “como me dijo una gringa: ‘Bueno, ¿y usted si no se puede hacer nada, para qué quiere ser secretaria general?’”, ante esto, el entrevistador le dijo: “Eso mismo le pregunto yo” y su respuesta fue: “Bueno, yo también. Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general”.

“El mundo tiene desafíos que son globales y que nadie va a poder resolver por sí solo. Y lo hemos visto en el Covid, naturalmente. Tenemos dos grandes desafíos brutales para la humanidad, que son, primero, el cambio climático (…) y el otro es una inteligencia artificial que no tenga ciertas regulaciones ni reglas claras”, agregó.

También se le consultó por el desprecio del multilateralismo que ha dejado claro Donald Trump: “Yo creo que no partió con él, pero que en él ha tomado mucha fuerza. Porque aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural”, dijo.

Finalmente sostuvo que “uno de los poderes que tienen también los países es lo que se llama el poder blando, que es la cultura, que es lo que hace atractivos a los países. Y ha cambiado, el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho”.

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