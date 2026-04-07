Michelle Bachelet lanzó página web con programa y principales ejes de su postulación a la Secretaría General de la ONU

Con una nueva plataforma digital, la expresidenta Michelle Bachelet dio un nuevo paso en su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, en medio de un escenario marcado por el retiro del respaldo del Gobierno chileno.

El portal de internet www.michellebachelet.org, que debutó recientemente, tiene como objetivo central apuntalar su posición en la esfera internacional. A diferencia de las herramientas de difusión previas, esta versión no incorpora el logotipo del Gobierno liderado por José Antonio Kast, evidenciando el distanciamiento con la actual administración.

La puesta en marcha de este sitio se concreta pocas semanas después de que el Palacio de La Moneda anunciara, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cesaría su apoyo a la exjefa de Estado. Dicha resolución fue notificada el pasado 24 de marzo, fundamentándose en diversos factores políticos y estratégicos dentro del tablero diplomático global.

Desde la actual administración se argumentó que la coexistencia de múltiples candidaturas surgidas en América Latina, junto con discrepancias con actores determinantes del proceso, hacían poco viable que la postulación llegara a término de manera exitosa. En ese sentido, se instruyó formalmente que tanto la Cancillería como las diversas embajadas de Chile en el extranjero “dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

Pese a este retiro de recursos y gestiones, el Gobierno también estableció una salvaguarda: en el escenario de que Bachelet opte por mantenerse en la competencia, Chile no entregará su respaldo a ningún otro aspirante durante el transcurso de este proceso de selección.

Aun con este panorama interno, la candidatura de la exmandataria sigue adelante sustentada en el apoyo internacional. En particular, las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum mantienen firme su respaldo, lo cual se ve reflejado en la nueva web, donde destacan los logotipos de sus respectivos gobiernos.

Es necesario recordar que, durante el mandato de Gabriel Boric —periodo en que se oficializó la aspiración de Bachelet—, ya se había presentado una plataforma digital que sí contaba con el sello y el respaldo institucional del Estado chileno. Además, el nuevo sitio rescata un registro audiovisual del momento exacto en que Boric anunció la nominación ante el plenario de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.

Con este lanzamiento, la expresidenta busca consolidar su presencia en el extranjero y mantener plenamente vigente su aspiración al máximo cargo del organismo multilateral, en un proceso que continúa abierto y sujeto a las definiciones de la diplomacia mundial.

PURANOTICIA