Michelle Bachelet descarta nueva carrera por el sillón presidencial: “Es tiempo ya de dejar que otros tomen esas banderas”

En conversación con el programa “Chile Lindo” de 13C la expresidenta Michelle Bachelet descartó una tercera candidatura presidencial argumentando que “es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”.



“Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”, afirmó en el programa, recorriendo parajes del sur de Chile.



“Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”, afirmó.



Rodeada de naturaleza, junto al bosque, el mar y humedales, en una caleta ubicada en la Región del Maule, Bachelet se sinceró.



Sobre su rol en la Presidencia de la República, la exmandataria dijo que lo mejor “es que cuando uno toma la decisión de dedicarse a la política pública, la lleva adelante, la implementa, resulta bien y mejora la vida de las personas. Lo mejor también para mí fue que pude trabajar fuertemente para poder empoderar a las mujeres, darles apoyo desde lo simbólico como gobierno paritario, hasta oportunidades concretas, reales, importantes”.



Junto con ello recordó que los ataques de su propio sector, “el fuego amigo”, es “lo peor” que le tocó enfrentar. “Es también la falta de capacidad de encuentro y de diálogo que hay de algunas personas. Lo peor, también el impacto en la vida familiar y personal. Y por supuesto, los desastres naturales, a mí me tocó de todo. Lo único que me faltó es que cayera un meteorito. Tuvimos terremotos, tsunamis, sequías”, comentó.



“Y fue súper injusto porque nosotros partimos de inmediato junto a la Onemi del momento y no llegó esa información. Bueno, y la armada bajó la alerta”, dijo, entregando responsabilidad al SHOA sobre las decisiones tomadas previo al maremoto.

