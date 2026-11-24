Metro de Santiago informó que el servicio de Línea 5 se encuentra normalizado después del cierre de ocho estaciones en horario punta. En todo caso, la empresa advirtió que se están realizando pruebas.

A las 6:26 horas de este martes, la empresa dio a conocer el cierre de las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés, esta última con suspensión de la combinación.

A pesar que no se informó sobre la causa del cierre de estaciones, la noche de este lunes los usuarios de Línea 5 reportaron un desperfecto eléctrico en las vías que provocó fuego y una especie explosión eléctrica en la Estación Pedrero.

Precisamente, tras el cierre de las ocho estaciones, personal de la empresa realizó trabajos en la vía elevada. "La falla que derivó al cortocircuito está casi arreglada, se realizarán pruebas controladas para la pronta normalización del Servicio. Más información en breve", indicó Metro a las 7:50 horas.

Luego emitió un justificativo y a las 8:00 anunció que se normalizó el servicio en Línea 5, con la combinación en Vicente Valdés y el 100% de la red de Metro completamente operativa.

A las 8:07 anunció que "estaremos haciendo pruebas con el planificador de rutas para optimización y mejora de precisión. Esto significa que nos demoraremos un poco en reflejar la normalización de la contingencia en los sistemas de Red CCT".

Finalmente, a las 8:09 Metro informó la normalización de la ruta expreso en Línea 5, aunque advirtió que "esto no es instantáneo, los trenes empezarán a salir desde Plaza de Maipú y Vicente Valdés con sus rutas".

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