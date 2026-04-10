Mesa del Senado activa “fast track” en seguridad y apura leyes clave ante escalada de violencia

Con el objetivo de dar celeridad a diversas iniciativas enfocadas en el combate a la delincuencia, la directiva de la Cámara Alta impulsará un “fast track legislativo” en materia de seguridad. Este plan de priorización, que abarca áreas como el control migratorio, el fortalecimiento de la protección en establecimientos educacionales y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), fue examinado recientemente en un encuentro que sostuvo la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, y el vicepresidente de la misma, Iván Moreira.

Para lograr este objetivo, la titular del Senado remarcó que resulta indispensable establecer una coordinación vital en su rol de colegisladores, lo que permitirá dinamizar el despacho de normativas apremiantes. Bajo esa línea, la parlamentaria anticipó que sostendrá una reunión con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Dicha cita buscará gestionar las urgencias requeridas por estos textos legales, facilitando así que la corporación logre estructurar y dar preferencia a las materias que la comunidad espera con certeza.

Dentro de la planificación trazada, se espera concretar progresos significativos respecto a la iniciativa que regula las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Actualmente, este documento legal se mantiene aguardando la conformación de la respectiva comisión mixta, instancia que tendrá la tarea de abordar las discrepancias surgidas durante su tramitación.

Frente a este escenario, la senadora Núñez hizo hincapié en la necesidad de que los legisladores de las diversas comisiones operen bajo una única agenda coordinada. Según advirtió, esto es fundamental para evitar que las leyes aprobadas resulten insuficientes frente a la realidad delictual que enfrenta el país.

Cambiando de tema, al ser consultada respecto a la protección al interior de los recintos educacionales, la autoridad legislativa trajo a colación una moción impulsada tiempo atrás junto a otros parlamentarios, la cual propone implementar la detección de metales en los colegios. Asimismo, la congresista instó a ampliar este debate de seguridad hacia la educación superior. Su argumento apuntó a que, ante hechos de violencia que no son aislados, las medidas de resguardo no deben hacer distinciones entre los campus universitarios y los recintos escolares.

“La violencia no nos espera”, enfatizó de manera categórica la presidenta del Senado. Junto con esa declaración, la legisladora puso sobre la mesa la necesidad de definir consecuencias claras para aquellos estudiantes que se vean involucrados en actos violentos mientras cuentan con beneficios otorgados por el Estado, como es el caso de la gratuidad.

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