Menú de fiestas de fin de año para cuatro personas puede costar entre $30.156 y $37.199 según estudio

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Andrea Gracia, junto a representantes de la Vega Central de Santiago, presentaron los resultados del estudio de precios para el menú de fiestas de fin de año, particularmente de dos alternativas pensadas para un grupo familiar de cuatro personas.

En el detalle, un menú navideño presenta un valor mínimo en supermercados de $34.196 si se considera la opción sobrecostilla y pulpa de cerdo sin hueso y un máximo de $37.199 para la opción posta negra y trutro entero de pollo.

En tanto, si los productos se adquieren en el canal tradicional el costo puede variar desde los $30.156 para posta negra y trutro entero de pollo hasta $35.419 para la sobrecostilla y pulpa de cerdo sin hueso.

Este estudio consideró la oferta tanto en supermercados como en el comercio tradicional de nueve regiones del país: Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Los dos menús varían según el tipo de carne, incluyendo además papas, ensaladas, aliños, marraqueta y pan de pascua.

Respecto del pavo, que es otro producto que se consume durante las fiestas de fin de año, las autoridades explicaron que durante las ultimas semanas se ha visto una baja de alrededor de 10% en el precio del kilo.

“Lo vimos cerca de $13.000 el kilo en noviembre y octubre y hoy está entre $12.000 y $11.000 el kilo. Esto es una buena noticia respecto de la situación de los últimos meses, aunque está más caro que el año pasado en la misma fecha. Se han cerrado algunas plantas productoras de pavo por lo que el abastecimiento es un poco menor. Si comparamos el precio año a año vemos un aumento en los precios, pero han ido bajando y esperamos que sigan bajando durante estas semanas”, señaló la ministra Fernández.

