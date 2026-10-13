Menor de 15 años queda grave tras ser baleado luego de un partido de fútbol en Lo Espejo

Un adolescente de 15 años permanece hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo en la comuna de Lo Espejo, luego de participar en un partido de fútbol.

El hecho, investigado como homicidio frustrado, ocurrió anoche en una multicancha de la población Santa Adriana, donde la víctima habría sostenido una discusión con un sujeto que le disparó y posteriormente huyó del lugar.

Tras el ataque, los familiares trasladaron al joven hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece grave debido a un impacto de bala en el abdomen. El caso quedó en manos de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Al respecto, el subcomisario de la Brigada de Homicidios, Wilson Labra, informó que la víctima mantuvo un altercado con una persona que aún no ha sido identificada, quien le disparó y escapó del lugar.

En cuanto al presunto autor de los disparos, señaló que "es un vecino del sector y se está indagando los otros lugares donde podría frecuentar".

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