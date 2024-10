Médicos del Hospital San Borja protestan por constantes filtraciones de aguas servidas

Médicos del Hospital San Borja de Santiago alzaron la voz para denunciar las críticas condiciones en que opera la Unidad de Pacientes Críticos, afectada por constantes filtraciones de aguas servidas a través de los conductos eléctricos.

La jefa de la unidad, Francisca Ríos, expresó que "tengo videos, en agosto de 2020 ya había filtraciones de aguas servidas y no tuve respuesta. Y declaré que había riesgo de electrocución e incendio. No se me escuchó”.

Además, señaló que “mis pacientes no están seguros. Yo no puedo dar certeza de la seguridad, porque cae agua. Y a veces me dicen 'limpia', pero la verdad que es agua con caca. Y no me han dado ninguna respuesta por escrito, me han obligado”.

Por su parte, la Dra. Viviana Vallejos advirtió sobre los riesgos adicionales que implica la situación, diciendo que "lo más grave es que las filtraciones vienen a través de los ductos eléctricos y no olvidemos que ya tuvimos un incendio gravísimo en este hospital, el 2021, que todavía estamos sufriendo las consecuencias”.

Vallejos también mencionó que, actualmente, de las 18 camas disponibles en la UTI, 16 están ocupadas y; de esos pacientes, nueve son inmunosuprimidos.

“Tenemos pacientes que están con cáncer, que están con quimioterapia. Tenemos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas graves, que están con corticoides, y eso también les baja las defensas”, sentenció.

PURANOTICIA