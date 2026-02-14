Médico demanda a Clínica Las Condes por deuda superior a $226 millones

Un médico presentó una querella civil y penal contra Clínica Las Condes en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, acusando el no pago de remuneraciones por más de $226 millones, sin incluir reajustes ni intereses.

Según el escrito, el profesional fue contactado a inicios de 2022 y pactó con el entonces presidente del directorio, Alejandro Gil, un contrato por dos años que contemplaba una remuneración mínima de $20 millones mensuales y la exención de cobros asociados a consultas y otros gastos.

El especialista comenzó a trabajar en agosto de 2022 y asegura que los primeros meses transcurrieron con normalidad, pero que desde septiembre de ese año la clínica habría incumplido pagos y entrega de información, pese a lo cual continuó prestando servicios hasta el 15 de octubre de 2024.

La querella sostiene que esta situación no sería aislada y habría afectado a otros médicos, acusando que la clínica modificó condiciones contractuales y desconoció prestaciones ya realizadas, mientras atribuía los retrasos a dificultades administrativas relacionadas con el cobro de prestaciones a pacientes.

No obstante, el documento judicial indica que los pagos de pacientes y aseguradoras sí fueron realizados, pero que los montos correspondientes no habrían sido transferidos al profesional.

Este conflicto se suma a otras disputas judiciales de la anterior administración del centro de salud. En agosto de 2024, el ex presidente del directorio, Alejandro Gil, fue formalizado por apropiación indebida en una causa presentada por un grupo de médicos.

Consultada sobre el caso, Clínica Las Condes afirmó que la situación se encuentra en tribunales, pero que el directorio vigente mantiene disposición para resolver estas controversias y que, según su información, en más del 99% de los casos similares se alcanzan acuerdos satisfactorios entre las partes.

