Médico chileno Luis Pizarro fue designado como director ejecutivo de la alianza sanitaria internacional Unitaid

El Ministerio de Salud felicitó al médico chileno Luis Pizarro tras ser designado como director ejecutivo de Unitaid, organización internacional dedicada a impulsar la innovación y el acceso equitativo a medicamentos, pruebas y tratamientos a nivel global.

El profesional, quien se desempeñaba hasta ahora como director ejecutivo de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), cuenta con una destacada trayectoria en salud global, con más de 15 años de vinculación con Unitaid y experiencia profesional en África, América, Europa y Asia.

Su nombramiento, por parte de la por la Junta Ejecutiva de Unitaid, representa un reconocimiento a la experiencia médica, la capacidad de liderazgo estratégico y la trayectoria en la construcción de alianzas internacionales que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Para el Ministerio de Salud, este nombramiento reviste especial relevancia, pues Unitaid es un socio estratégico en el financiamiento e impulso de innovaciones que permiten ampliar el acceso a tratamientos, diagnósticos y tecnologías sanitarias para las poblaciones más vulnerables, contribuyendo directamente a los objetivos de equidad en salud que impulsa nuestro país.

Cabe señalar que la Unitaid es una organización internacional de salud global independiente, pero alojada en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

(Imagen: DNDi)

PURANOTICIA