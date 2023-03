"Me sentí agredida": Diputada Delgado relató el altercado que vivió con el ministro de Educación en el Congreso

La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, emitió una declaración después del cruce que vivió con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La discusión se produjo en el marco de la tramitación de un proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo social docente.

En ese contexto, Delgado se habría acercado a Ávila para pedirle la reapertura de un colegio en Maipú que tenía las clases suspendidas por problemas medioambientales, lo que derivó en un intercambio de palabras que terminó con la parlamentaria en enfermería por una descompensación.

Desde el Congreso, Delgado acusó que “efectivamente me sentí agredida. Algunos periodistas me dijeron que habían sentido los gritos del ministro. Yo mantuve la calma porque lo que quería demostrar era que efectivamente estaba representando a mis vecinos que aún no se le daba respuesta”.

“Él alzó demasiado la voz, porque se molestó porque nombré al ministerio que no se había hecho presente a darle una explicación a estos niños (del colegio de Maipú) cuando comenzaban sus clases, porque ustedes saben, los niños de la zona rural pierden un día de clases y la brecha estudiantil aumenta aún más", añadió.

"Eso le molestó, le molestó que nombrara al ministerio y yo le decía ‘ministro, pero no lo he nombrado a usted’. Y él me dice ‘estoy cansado que me estén vapuleando’. La verdad, con mi voto lo he salvado de las acusaciones y he aprobado muchas cosas, entonces no comprendo su reacción”, complementó.

Por su parte, Ávila pidió disculpas por el impasse. “Quiero ofrecer sinceras disculpas en la manera en que condujimos ese diálogo. Mi espíritu siempre ha sido dialogante con todos los sectores políticos. Mis disculpas si no logramos mantener un diálogo en calma. Lo que sostuvimos por parte de ambos, fue una discusión acalorada. No es una forma en que me relaciono con las personas. Ofrezco las disculpas correspondientes”, dijo este martes el titular del Mineduc.

Al respecto, Delgado acusó que “las disculpas no servían ayer, porque en caliente las cosas no sirven, tiene que ser hoy más tranquilos, pedir disculpas por un exabrupto cuando lo que estoy exponiendo es un hecho real, creo que no corresponde. Hay un informe que dice que en política las mujeres somos más agredidas y creo que eso tiene que ir cambiando”.

“No he hablado con el ministro. Me envió un WhatsApp, pero no contesté, dejé que mi jefe de gabinete se hiciera cargo”, sentenció.

