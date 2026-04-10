Máximo Pacheco defiende costos de la remodelación del edificio de Codelco: proyecto fue reformulado y validado por Cochilco

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, salió a defender los costos de la cuestionada remodelación del edificio corporativo de la estatal, en medio de críticas por el aumento del presupuesto del proyecto.

Durante una conversación con T13 Radio, el ejecutivo aclaró los plazos de la iniciativa. "En primer lugar, este tema, como presidente del directorio yo lo heredé. Este tema se resolvió desde el cambio del edificio el 21 de abril del año 2021. Yo asumí el 31 de marzo del 2022", puntualizó.

El origen de las obras, según detalló, radica en fallas estructurales que afectaron la cara exterior de la propiedad. "Lo que pasó fue que aquí se produjo un problema con la fachada del edificio (...) y un día domingo, a las 8 de la mañana, dos planchas de cobre cayeron. Y menos mal que no había nadie en ese minuto", narró el directivo, alertando además que "si hubiese sido un día lunes (...) esto habría sido muy dramático".

Dicho desprendimiento desencadenó acciones legales que forzaron la intervención de las instalaciones. “Hubo un juicio. Alguna gente demandó a Codelco por esto. El juzgado decidió que Codelco debía cambiar la fachada", aseveró.

Una vez instalado en su cargo, la mesa directiva tomó el control de la situación. “Nosotros heredamos este problema, nos hicimos cargo de él, reformulamos el proyecto, dijimos que vamos a hacer no solamente la remodelación por algunos pisos, sino que por todo el edificio", especificó.

La propuesta contó con el visado del ente fiscalizador correspondiente. "Se llevó a Cochilco (...) y se aprobó porque parecía un proyecto importante, un proyecto bueno, un proyecto bien hecho", manifestó.

Para llevar a cabo los trabajos, la corporación buscó respaldo experto. "Contratamos a una de las empresas internacionales de más prestigio que hay en el mundo inmobiliario, CBRE", precisó Pacheco, sumando a estas labores a Axis, una constructora con trayectoria a nivel nacional.

Al abordar las críticas por los montos involucrados, el presidente del directorio descartó tajantemente que la cifra original fuera de US$10 millones. "No, no, lo que iba a costar era US$20 millones, porque la verdad es que nunca fue US$10 millones", corrigió.

Acto seguido, validó el salto en la inversión final: "Lo que iba a costar US$20 salió a costar US$57 millones, pero lo que gastaba el edificio era 41 UF por metro cuadrado, que está dentro de los rangos de remodelación", subrayó.

El entorno del recinto también exigió coordinaciones extra. "Estábamos al lado del Tribunal Constitucional, yo me tuve que reunir tres veces con la presidenta del Tribunal Constitucional para ver el impacto que eso tenía", relató.

Todo este escenario surge tras la publicación de una misiva en El Mercurio, donde Gerardo Jofré, expresidente del directorio de la cuprífera, reprochó el volumen de gasto de la remodelación. Requerido por estos comentarios, el actual líder de la instancia optó por la cautela: "No quiero polemizar con Jofré", sentenció.

Sin embargo, reveló que en el pasado buscó tender puentes con su antecesor. "Él fue presidente del directorio, y cuando yo asumí como presidente del directorio a los pocos meses, yo lo llamé para que nos juntáramos, para conversar sobre su experiencia, sobre sus ideas y sobre sus propuestas", recordó.

Ese encuentro nunca se concretó. "Y él consideró que no era el momento, me dijo que me iba a volver a llamar, nunca me llamó, de manera que lo único que supe dentro de la zona Codelco fue parte de él fue la carta que mandó en El Mercurio hace dos días atrás", concluyó Pacheco.

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