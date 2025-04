Evelyn Matthei tras determinación del Tribunal Constitucional por inhabilitar a Isabel Allende: "No es ninguna desproporción"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, analizó este miércoles sobre varios temas del acontecer nacional, entre ellos, la fallida compra de la casa de Salvador Allende y la salida de la senadora Isabel Allende, tras el dictamen del Tribunal Constitucional (TC).

En diálogo con Radio ADN, la candidata de RN, UDI y Evópoli reconoció la honestidad de la exsenadora e indicó que “me parece eso muy honesto que ella diga efectivamente ‘he sido parlamentaria durante 30 años, ¿yo debía haberlo conocido?’ Sí, lo debía haber conocido. ‘¿No soy abogada?’, no, no es abogada, pero esto era una norma bastante básica”.

“En este caso, el error que se cometió es tan brutal, es tan grueso, que yo creo que al Tribunal Constitucional no le quedaba otra que hacer lo que hizo porque de otra manera hubiera quebrantado totalmente el ordenamiento jurídico en Chile”, señaló Matthei.

“Cuando uno lleva al Gobierno o a algún ministerio o alguna municipalidad gente que no está preparada, que está sobrepagada, que lo lleva por amiguismo, que lo lleva porque fue pareja, que lo lleva porque es el hermano de, que lo lleva porque es del partido, y no lo lleva por competencia, esto es lo que pasa”, continuó.

“Yo nunca he visto en ella un motivo de reproche personal, de que ella se esté aprovechando. La determinación del Tribunal Constitucional para inhabilitarla no es ninguna desproporción, la Constitución no puede ser más clara”, agregó.

Consultada por otros casos de legisladores que celebran contratos con el Estado, incluidos los de su sector político, Matthei llamó a “que se investiguen a todos. No obstante, tengo entendido que, por ejemplo, algunos de esos contratos se hicieron cuando la persona no tenía absolutamente ningún cargo. Nosotros estamos bastante tranquilos en lo que respecta a varios de nuestros parlamentarios. Al parecer, no hay absolutamente ningún rompimiento en el sentido de firmar un contrato mientras estaba con algún cargo”.

Respecto a si este tema dará para conocer muchos casos similares al de la exsenadora Allende, la candidata de Chile Vamos emplazó a que “se abran todas las cajas de Pandora que se tienen que abrir. Si hubiéramos investigado anteriormente muchos más problemas que había de probidad, hoy día Chile sería distinto”.

“Yo siempre he sido del lema caiga quien caiga, que se investigue todo. Me da lo mismo, aunque sea mi hermano. Y esto es algo que Chile lo está pidiendo a gritos. Y por eso es que me parece que esa parte del discurso ayer de la senadora Allende no es aceptable”, finalizó Evelyn Matthei.

