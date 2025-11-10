Matthei lanzó un dardo a Kast por utilizar podio blindado: "No me escondí nunca detrás de un vidrio"

En el último debate presidencial a días de las elecciones de este domingo, la candidata Evelyn Matthei emplazó a José Antonio Kast por usar un podio con vidrio blindado en su acto de cierre de campaña en la comuna de Viña del Mar.

"No me escondí nunca detrás de un vidrio", manifestó en medio del evento organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

"Durante ocho años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega", mencionó.

"También quiero señalar que en vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo, con todo a los carabineros y también a las fuerzas armadas para que puedan hacer uso de su armamento", cerró.

