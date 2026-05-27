Masivo copamiento policial en Santiago: 100 carabineros blindan estaciones de Metro y paraderos tras ola de denuncias

Carabineros desplegó la mañana de este miércoles un amplio operativo de copamiento en estaciones de Metro y paraderos del transporte público a lo largo de la Gran Avenida, en Santiago, con el objetivo de reforzar la seguridad y enfrentar los asaltos y otros delitos denunciados por los usuarios.

El operativo comenzó a las 06:00 horas y fue encabezado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien llegó hasta la estación intermodal de La Cisterna y recorrió parte del trayecto en Metro. Desde allí informó que, en esta primera etapa, el despliegue abarcará 13 estaciones de la Línea 2, entre El Pino y Franklin.

"Este servicio mayoritariamente lo cumple personal de radiopatrullas. La preparación de este servicio fue sobre la base de 30 radiopatrullas, que son las que salieron desde la prefectura, con 100 carabineros, que son los que están prestando ese servicio en particular", explicó.

El copamiento también cuenta con apoyo de efectivos de Control de Orden Público, personal de Tránsito y del Servicio de Búsqueda de Personas, en una estrategia que busca aumentar la presencia policial en puntos de alta circulación de pasajeros.

"Todo obedece también a los requerimientos que quiere la gente, que también quiere ver más carabineros. Y eso es lo que estamos tratando también de reforzar", añadió el general Araya.

Finalmente, la autoridad policial adelantó que este tipo de operativos continuará durante los próximos días en distintos sectores de la Región Metropolitana y que posteriormente también será replicado en otras regiones del país.

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