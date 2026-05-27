Incendio en Peñalolén deja dos personas fallecidas, cuatro heridos y seis casas destruidas

Dos personas con movilidad reducida fallecieron la mañana de este miércoles a raíz de un incendio que destruyó seis viviendas en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana. Además, otras cuatro personas resultaron con lesiones de diversa consideración.

La emergencia se registró cerca de las 06:00 horas en la intersección de Las Vertientes con Quebradas del Salado, por causas que aún son materia de investigación. Durante el combate de las llamas, vecinos y equipos de emergencia reportaron explosiones de cilindros de gas provocadas por las altas temperaturas.

Una vez controlado el fuego, el mayor de Carabineros Nicolás Sepúlveda confirmó el hallazgo de dos cuerpos al interior del sector afectado. Las víctimas, de 39 y 50 años, no lograron escapar del incendio debido a sus problemas de movilidad.

En tanto, las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a distintos recintos asistenciales de la comuna, donde permanecen fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación.

Bomberos inició las pericias para determinar el origen y la causa del siniestro, mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó a Carabineros quedar a cargo de la investigación relacionada con las dos muertes.

PURANOTICIA