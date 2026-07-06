«Más trabajo para Chile ahora»: UDI conforma mesa con exministros y expertos por altas cifras de desempleo

La diputada de la comisión de Trabajo, Constanza Hube, junto a la directiva de la UDI, conformaron la mesa «Más trabajo para Chile ahora», que generará una propuesta de empleo y busca complementar las medidas de la mesa de reactivación laboral presentadas la semana pasada.

La instancia está conformada por ex ministros del Trabajo, Economía y Hacienda de la administración del expresidente Sebastián Piñera, además de parlamentarios, académicos y expertos de la Fundación Jaime Guzmán e Instituto Libertad y Desarrollo.

La diputada Hube, explicó los tres ejes principales de la instancia y dijo que: “Buscamos incentivar las concesiones para que haya más trabajo, capacitación de mujeres en trabajos que quizás no puedan ser tan tradicionales y también mirar cómo aumentan los costos laborales; la provisión que tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas en término de la judicialización constante que hay en temas laborales”.

Mientras, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que “necesitamos que el país vuelva a reactivar la construcción de las obras públicas y en materia de vivienda, que las mujeres puedan acceder a nuevas fuentes laborales, que históricamente han estado en el mundo masculino, y es por eso que creemos que el Sence tiene una gran oportunidad de capacitar a mujeres en trabajos como: maquinaria pesada, de buses. Estos números de desempleo, tenemos que enfrentar con convicción, claridad y con sentido de urgencia”.

“Si reforzamos las obras públicas en todo Chile, vamos a poder aportar a que haya más empleo, esa es una petición que le vamos a hacer al Gobierno, de que privilegie las obras públicas y de construcción”, sostuvo la ex ministra del Trabajo, Camila Merino.

Las exministras Evelyn Matthei y Camila Merino asistieron de forma presencial a la primera cita desarrollada, mientras otros exsecretarios de Estado estuvieron vía telemática. La instancia se reunirá una vez por semana, y a finales de mes harán entrega al Gobierno de las propuestas de reactivación de empleo.

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