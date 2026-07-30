Más de 5 toneladas de droga y $17 mil millones de dólares en recaudación: Aduanas rinde Cuenta Pública 2025

El Servicio Nacional de Aduanas presentó su Cuenta Pública 2025, instancia en la que la directora nacional, Alejandra Arriaza, dio a conocer los principales resultados de la gestión del organismo, destacando decomisos de drogas, cigarrillos, medicamentos, armas y cobre robado, además de avances en tecnología y combate al crimen organizado.

En materia de narcotráfico y delitos asociados, durante 2025 se registraron 1.468 procedimientos, los que permitieron incautar 5.366 kilos de marihuana, cocaína y pasta base, además de 796 kilos de drogas sintéticas, como ketamina y éxtasis, junto con 11.491 unidades de este tipo de sustancias.

Las labores de fiscalización también permitieron la incautación de 23.850.980 cajetillas de cigarrillos, 9.067.577 productos falsificados, 3.903.466 unidades de medicamentos, 171.620 armas y municiones y 359 toneladas de cobre robado. A ello se suma la detección de US$5.883.419 en dinero no declarado, correspondiente a 253 procedimientos.

Asimismo, gracias al análisis de riesgo y labores de inteligencia, el Servicio impulsó procesos investigativos que derivaron en 4.704 denuncias y querellas, 25 investigaciones por lavado de activos y 450 sentencias condenatorias, permitiendo desbaratar organizaciones criminales como "Operación Oro Rojo", "Operación Cooper" y "Los Sin Frontera".

En el ámbito tecnológico, Aduanas informó que actualmente operan seis nuevos camiones escáner, mientras que otros dos se encuentran en proceso de licitación, fortaleciendo la capacidad de fiscalización en distintos puntos del país. Estas incorporaciones han sido complementadas con la formación de 254 operadores especializados, de los cuales 172 son hombres y 82 mujeres.

Con el objetivo de avanzar hacia una Aduana moderna, el organismo ejecutó $6.645.532.535 en tecnologías de la información, impulsando iniciativas para mejorar el control y la trazabilidad de las operaciones. Entre ellas destacan el fortalecimiento de fronteras inteligentes integradas y digitalizadas, además de la interoperabilidad y automatización de datos en diversos sistemas.

La Cuenta Pública también relevó el aporte del Servicio a la economía nacional. Aduanas ejecuta el 28% de la recaudación tributaria total del país, equivalente a US$17.829,9 millones, además de contribuir con el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En la instancia, la directora nacional Alejandra Arriaza destacó el rol estratégico del organismo frente al crimen organizado y el comercio exterior, señalando que el Servicio Nacional de Aduanas es la “primera barrera de protección frente al crimen organizado y los riesgos asociados al comercio internacional. Somos una institución preparada, con un capital humano especializado y capacidades de fiscalización robustas, con lo que reafirmamos el compromiso de proteger y mover a Chile, contribuyendo a un comercio exterior seguro y al desarrollo de todas las regiones del país”.

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