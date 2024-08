Más de 490 mil pacientes se suman a las listas de espera odontológicas a lo largo de todo el país

Las listas de espera odontológica llegan a los 490.965 pacientes, según el visor ciudadano del Ministerio de Salud, mientras que los tiempos de espera llegan a los 594 días para algunas especialidades.

Según consignó La Tercera, el director de Odontología en la Universidad Autónoma, David Rodríguez, manifestó que “se le puede llamar lista de espera silenciosa porque más allá de aparecer en los informes del Minsal no se observan políticas de salud destinadas a intentar controlarlas, por lo que parece que a nadie le hace ruido o es muy fácil mirar para el lado por razones probablemente asociadas a la muy baja mortalidad de estas patologías. ‘Si no se mueren, no importa’, pareciera que es el concepto”.

La lista de espera de rehabilitación oral alcanza los 141.590 casos pendientes, seguida por la ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, con 110.260 casos.

Para otras especialidades como la endodoncia los pacientes en espera de atención llegan a los 70.352 y para cirugía de cabeza y cuello a 68.093.

Respecto al tiempo, las atenciones odontológicas tienen una mediana de espera de 249 días, mientras que para ortodoncia y ortopedia llegan a los 594 días de espera. Las tres subespecialidades que cuentan con el mayor número de pacientes en listas de espera acumulan una mediana promedio de 294 días de espera.

El investigador de Pensar en Público, Nicolás Duhalde, comenta que “en odontología se puede avanzar rápidamente en atenciones de prevención, utilizando los establecimientos educacionales y la atención primaria para contener el avance de la lista de espera”.

“En cuanto a la atención, es clave que la Subsecretaría de Redes Asistenciales realice las inversiones adecuadas en los servicios de salud donde existen grandes bolsones de listas de espera odontológica, conteniendo el daño que puede sufrir la población”, añadió.

De acuerdo al medio citado, el Minsal señala que los tiempos se han reducido, dado que la mediana de espera en 2019 era de 351 días, 102 más que en estos momentos.

Además, detallaron que se implementaron diversas estrategias, como la gestión de los recursos presupuestarios mediante proyectos de equipos y equipamientos que forman parte del plan nacional de reposición y la actualización de las canastas de especialidades dentales, conocidas como Modalidad de Atención Institucional (MAI).

Asimismo, se han desarrollado protocolos de la estrategia de telemedicina para las especialidades de patología oral de trastornos temporomandibulares, ortodoncia y cirugía máxilofacial, y se ha considerado la incorporación de 20 nuevos especialistas odontológicos en hospitales a lo largo del país para el resto del año.

