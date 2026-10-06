Corte Suprema remueve a cuatro jueces por viajar al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que cuatro jueces fueron removidos por el máximo tribunal tras haber salido del país mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

Los casos forman parte de los 58 cuadernos de remoción abiertos en julio de este año. En septiembre se informó la decisión respecto a 37 cuadernos de remoción, de los cuales sólo once fueron aprobados.

En esta ocasión se revisaron ocho casos, cinco que estaban suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), a raíz de requerimientos de los propios magistrados. Sumados a otros tres que estaban rezagados.

La ministra detalló que el pleno decidió remover por unanimidad a uno de los jueces, debido a que "no mantuvo el comportamiento que exige el artículo 80 de la Constitución".

Asimismo, otros tres jueces fueron removidos por la misma razón, aunque en estos casos la decisión se adoptó mediante votación dividida.

Chevesich explicó que el pleno rechazó la remoción de los cuatro casos restantes. En tres de ellos no se alcanzó el quórum requerido de 11 votos, mientras que en el cuarto se determinó no remover al juez por decisión de la mayoría de los integrantes.

Finalmente, la presidenta de la Corte Suprema indicó que quedan cinco casos pendientes, cuyas resoluciones serán conocidas el lunes 19 de octubre.

PURANOTICI