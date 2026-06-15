Más de 34 mil inscritos rendirán este lunes la Prueba de Acceso a la Educación Superior de invierno

Más de 34 mil inscritos e inscritas rendirán este lunes la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno, proceso exclusivo para las y los egresados de Enseñanza Media en 2025 o en años anteriores.

El reconocimiento de salas se efectuará entre las 12:00 y las 13:00 horas de este lunes, mientras que a las 15:00 horas se rendirá la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

Mientras que este martes a las 09:00 horas, se rendirá la Prueba de Competencia Lectora y a las 15:00 horas, la Prueba Electiva de Ciencias.

Este miércoles, en tanto, a las 09:00 horas, se rendirá la Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), mientras que a las 15:00 horas será el turno de la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Las personas deben portar su tarjeta de identificación impresa que contiene la información sobre el local y sala de rendición, además de la cédula de identidad chilena o pasaporte.

No pueden portar bolsos, carteras ni mochilas. Tampoco libros, cuadernos o cualquier elemento que no sea imprescindible para rendir la PAES.

Además, los dispositivos electrónicos están prohibidos, como tablets, calculadoras, máquinas fotográficas, relojes inteligentes y audífonos.

En el caso de los celulares, está prohibido su uso dentro de la sala de rendición de las pruebas. Deberán ser guardados apagados en una bolsa autosellable.

PURANOTICIA