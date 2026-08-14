Con arraigo nacional y firma mensual queda mujer que amenazó de muerte al Presidente Kast en redes sociales

La mujer que difundió mensajes con amenazas de muerte contra el Presidente José Antonio Kast a través de redes sociales, fue formalizada por el delito de amenaza a la autoridad ante el Juzgado de Garantía de Talca.

La imputada, de 23 años, quedó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante la policía, durante los dos meses fijados como plazo de investigación.

El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, explicó que la gravedad del caso obliga "a ser particularmente cuidadosos cuando emitimos un juicio, la crítica puede ser abierta, pero en los términos que ustedes escucharon en que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de utilización de armas de fuego y quitarle la vida a más de una persona".

El persecutor detalló además el fundamento jurídico detrás de la imputación, señalando que "la protección que establece el delito de atentado contra la autoridad es que quien ejerce una autoridad pública, como en este caso el Presidente (...), debe realizar sus labores sin la interferencia de lo que puede significar que hay alguien que está pretendiendo quitarle la vida".

La formalización se produjo luego de que detectives de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI detuvieran a la mujer, tras recibir una alerta de Meta Platforms, empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp.

La alerta se originó por la publicación de un mensaje que hacía referencia a un arma tipo Glock y a la intención de matar, difundido mientras el Mandatario realizaba una visita oficial a la Región del Maule.

PURANOTICIA