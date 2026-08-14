SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó este viernes de un terremoto 7,7 en Indonesia e inmediatamente descartó la posibilidad de un tsunami en nuestras costas.

El movimiento telúrico se registró este viernes a las 17:58 horas con epicentro a 42 kilómetros al noroeste de Ende, Indonesia, en las coordenadas 8°35'S y 121°23'E, según datos de la fuente GFZ.

“SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó la entidad de la Armada en su página Web.

El organismo precisó que el evento se encuentra fuera de la zona de generación de tsunamis del océano Pacífico, por lo que no representa una amenaza para las costas de Chile.

Poco antes, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), informó de una magnitud de 7,7 y ubicó el epicentro a 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores, con una profundidad de 10 kilómetros.

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