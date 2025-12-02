Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara

Más de 200 artistas, escritores y periodistas hicieron público este martes un documento en el que expresan su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

La carta, firmada por 236 representantes del mundo cultural, advierte sobre los riesgos que enfrentan las artes en el contexto del balotaje frente a José Antonio Kast.

Entre los firmantes figuran nombres reconocidos como los actores Alfredo Castro, Amparo Noguera, Daniela Ramírez y Francisco Reyes, el cineasta Gonzalo Justiniano, la escritora Zuleta Vásquez y la Premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán, entre otros.

El texto señala: “Desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”.

Los firmantes subrayan que “ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”.

Asimismo, advierten sobre el impacto de la normalización de discursos extremos: “Es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista".

Finalmente, sostienen que "debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación”.

