Más de 13 mil nacimientos se registraron en marzo de 2026: Cifra representa aumento de 3,5% en comparación con el mismo mes de 2025

Un total de 13.123 nacimientos, con el 51,1% de hombres y el 48,9% de mujeres, se registraron en el país en el tercer mes de 2026, marcando un alza de 3,5% respecto a marzo de 2025, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos fue en el grupo de 30-34 años, con el 29,5% del total (3.865 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,2% (3.310 nacidos vivos).

Además, en marzo de 2026, las estadísticas vitales dan cuenta de un total de 6.441 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento de 20,6% respecto a igual mes de 2025.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC), en tanto, ascendieron a 2.494, lo cual representó un alza interanual de 58%. La mayoría de los acuerdos (88,2%) fueron entre parejas de distinto sexo; mientras que los acuerdos entre hombres llegaron al 5,1%, y en el caso de las mujeres al 6,7%.

Asimismo, en el período de análisis se registraron 9.896 defunciones, de las cuales 5.207 fueron hombres (52,6%) y 4.688 fueron mujeres (47,4%). La variación interanual anotó un incremento de 401 fallecidos, lo que representa un alza de 4,2%.

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 41,9% del total (4.147 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 78, equivalente al 0,8% del total.

(Imagen: Pixabay)

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