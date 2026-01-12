"Más de 1.000 avances": Gobierno lanza plataforma que detalla logros concretados durante la gestión del Presidente Boric

A menos de dos meses del cambio de mando, siete ministros se reunieron en el segundo piso de La Moneda para defender en conjunto la gestión del Presidente Gabriel Boric.

La actividad, encabezada por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, contó con la participación de Álvaro Elizalde (Interior), Antonia Orellana (Mujer), Luis Cordero (Seguridad), Ximena Aguilera (Salud), Álvaro García (Economía y Energía) y Nicolás Cataldo (Educación).

De acuerdo con La Tercera, cada secretario de Estado expuso los avances de su cartera en el Salón Azul, bajo tres ejes que marcaron la defensa del legado presidencial: estabilizar, avanzar y transformar.

El ministro García destacó que la administración “pavimentó una mayor tasa de inversión para el periodo que sigue”, subrayó el aumento de ingresos y aseguró que se generaron condiciones para distribuir las riquezas naturales.

La ministra Aguilera relevó mejoras en la atención primaria, la reducción de tiempos de espera y avances en salud mental.

Orellana, en tanto, enfatizó el impacto de la ley “papito corazón”, con 3 billones en órdenes de pago, y la disminución de femicidios. Cataldo, en tanto, abordó los efectos de la pandemia en educación.

En paralelo, el Ejecutivo lanzó una plataforma digital que contabiliza “más de 1.000 avances”. El relato oficial sostiene que el gobierno logró estabilizar al país tras el estallido social y la pandemia.

“Al iniciar el gobierno, el país enfrentaba graves crisis, sociales y económicas. Hoy, luego de cuatro años de arduo trabajo, los números y las historias de vida muestran cambios contundentes: el país mejoró y los avances logrados, con porfía y mirada progresista, llegan directamente a millones de familias de Chile”, señala una minuta distribuida por Palacio.

La estrategia comunicacional se venía preparando hace semanas y se concretó este lunes, coincidiendo con la vocería habitual de Vallejo. La minuta que promociona los “1.000 avances” destaca hitos como la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, Copago Cero, el plan Trenes para Chile, la incorporación de buses eléctricos, la ley de permisos sectoriales, la jornada laboral de 40 horas, la ley “papito corazón”, el aumento del sueldo mínimo, la construcción de viviendas, el control de la inflación, el Plan Nacional de Búsqueda, el pago de la deuda histórica de los profesores, el royalty minero, el desarrollo de la industria del litio, la reducción de la pobreza y la creación de centros de cuidados.

Uno de los conceptos centrales de la defensa -la estabilización- contrasta directamente con la idea de “gobierno de emergencia” utilizada por José Antonio Kast durante la campaña presidencial. Esta definición ha incomodado a La Moneda, al punto de que el propio Presidente Boric la ha cuestionado públicamente.

PURANOTICIA