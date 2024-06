Más breve que la del 2023, sin ex Presidentes y con la mirada puesta en el "segundo tiempo" del Gobierno: así será la Cuenta Pública

A las 11:00 horas de este sábado 1 de junio comenzará la tercera Cuenta Pública a la Nación del Presidente Gabriel Boric, quien dará inicio de manera oficial al "segundo tiempo" de su Gobierno, que se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026.

Se espera que el Mensaje Presidencial sea más breve que el de 2023, que superó las tres horas (216 minutos), lo que marcó todo un récord de duración de las cuentas públicas, al menos desde el retorno de la democracia a nuestro país.

La ceremonia se llevará a cabo en el salón de honor del Congreso Nacional, hasta donde han asistido diversas autoridades civiles, militares, eclesiásticas e internacionales.

No obstante a aquello, ninguno de los tres ex Presidentes de la República con vida asistirán a este acto republicano, pues Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos Escobar presentaron sus excusas para no estar presentes en Valparaíso.

Quien tampoco asistirá al Mensaje Presidencial será la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien este viernes 31 de mayo fue diagnosticada con Covid-19.

Cabe hacer presente que Uno de los temas más esperados es la condonación del CAE, donde se espera que el Mandatario aclare de qué forma se llevará a cabo. A esto se suman temas como el nuevo sistema previsional y la reforma tributaria.

Todos los detalles podrá seguirlos en Puranoticia.cl.

