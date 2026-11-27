Martín de los Santos salió en completo silencio este viernes del penal Santiago Uno, luego de pagar una fianza de $20 millones, tras la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la prisión preventiva que cumplía por la agresión a un conserje en un edificio de Vitacura.

La resolución se adoptó durante la audiencia de preparación del juicio oral por los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2025. En reemplazo de la prisión preventiva, el tribunal dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario total en el domicilio de su madre, mientras espera el juicio.

De los Santos había ingresado a prisión preventiva el 11 de septiembre pasado, luego de ser extraditado desde Brasil, país al que había escapado el 19 de junio de 2025.

Previamente, el imputado se encontraba sujeto a las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse tanto a la víctima como al edificio donde ocurrió la agresión.

Su detención se concretó el 2 de julio de 2025, cuando fue ubicado por la Policía Federal brasileña en Cuiabá, ciudad situada a unos 1.500 kilómetros de São Paulo.

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