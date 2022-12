Marta Herrera aseguró ante el Senado que tiene "las competencias y sobre todo la independencia para el cargo" de Fiscal Nacional

Marta Herrera exhibió sus lineamientos ante la Comisión de Constitución del Senado, en la antesala a que la Sala vote su nominación como nueva fiscal nacional.

Actual fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Herrera fue designada por el Gobierno desde la quina de la Corte Suprema, la cual también estaba integrada por la abogada y fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, el abogado Ángel Valencia, y el fiscal de Aysén, Carlos Palma.

Se trata del segundo intento del Ejecutivo después de que la Cámara Alta haya rechazado a José Morales, quien obtuvo 31 de los 33 votos necesarios para transformarse en el nuevo timonel del Ministerio Público.

Los principales reparos que han surgido a la nominación de Herrera son desde la UDI. De hecho, el jefe de bancada del partido, Iván Moreira, aseguró que los nueve parlamentarios gremialistas votarán en contra. "Es continuidad de la mediocre y peor gestión que ha habido en el Ministerio Público, del señor Abbott”, dijo el parlamentario, acusando una una "provocación del Gobierno".

En su exposición ante la comisión, Herrera acusó que “en la Fiscalía Nacional hay 19 directivos, esto a propósito de ser la mano derecha del Fiscal Abbott. La verdad es que he sido la persona que particularmente durante estos siete años he estado a cargo de la unidad jurídica y de la unidad especializada anticorrupción".

"Y yo particularmente puedo rendir cuentas de esos aspectos y no puedo rendir cuentas, además, me dice que yo podría haber definido ciertas instrucciones en particular. Las instrucciones generales que existen están definidas por categorías delictivas, y por tanto le corresponde a cada unidad especializada su propuesta para el Fiscal Nacional”, añadió.

Aseveró que “creo que tengo las competencias técnicas, la trayectoria, tengo el conocimiento de la institución, tengo la calidad ética y tengo, sobre todo, la independencia que este cargo demanda".

“Mi conocimiento de la institución está, toda la vida dedicada al servicio público (…) Conozco el funcionamiento operativo de una de las fiscalías más grandes del país. He participado en evaluaciones internacionales que se han hecho a Chile, he sido presidenta del Grupo Anticorrupción y Transparencia de la APEC”, agregó.

Respecto a como debería funcionar el MInisterio Público, la carta de La Moneda afirmó que “deberíamos hacer una estructura que permitiera que realmente la fiscalía funcionara como una fiscalía, y no como 19 fiscalías regionales distintas, que es lo que está operando".

Apuntó a "fortalecer una estructura macrozonal que esté a cargo de un fiscal regional de cada una de las tres macrozona del país, que coordine el trabajo de fiscales adjuntos de distintas fiscalías destinado a integrar un equipo especial encargado de las investigaciones de crimen organizado de alta complejidad”.

"Nos tememos que hacer cargo por macrozona, porque evidentemente cada una de ellas tiene realidades que son diferentes. Tienes similitudes, por cierto, pero también tienen diferencias”, subrayó.

También apuntó a que “tenemos que seguir trabajando de forma de detectar las bandas criminales. Si efectivamente tenemos un procedimiento en flagrancia que termina de manera exitosa, eso no debe terminar el trabajo. Tenemos que seguir a las bandas, su desplazamiento, tenemos que seguir el dinero. Y en definitiva trabajar sobre la lógica de que si juntamos más casos vamos a tener mejores resultados en términos de que vamos a tener mayores condenas”.

