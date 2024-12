Mario Desbordes afirma que la Fiesta de los Abrazos del PC fue postergada por "ineficiencia" de Lautaro Carmona

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), responsabilizó al presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, de la postergación de la "Fiesta de los Abrazos", actividad organizada por la colectividad tradicionalmente en enero.

“¿Qué dijo el presidente de su partido? Que frustré la Fiesta de los Abrazos. Si el presidente de su partido es ineficiente y no es capaz de hacer la pega para conseguir un permiso y me culpa a mí, no me queda más que reír”, dijo el viernes en la sesión del concejo municipal, dirigiéndose a la concejala comunista Dafne Concha.

“No cabe ninguna responsabilidad y hoy soy culpable de la Fiesta de los Abrazos. Que el Partido Comunista no pueda hacer la Fiesta de los Abrazos, la verdad...”, agregó el jefe comunal, según recoge La Tercera, en referencia a la postergada fiesta, una tradición del PC desde 1988, concebida originalmente como un acto de resistencia cultural a la dictadura.

La concejala Concha había dicho, entre otras cosas, “cuando nos dijo que acá dejamos todo abandonado, que nadie hizo traspaso... Los funcionarios que se quedaron para hacer ese traspaso hasta el 31 como usted dice, hay muchos de esos funcionarios que no los reciben, que no les dan instrucciones”.

“Ellos quieren hacer el trabajo. Hagámonos cargo de lo que estamos diciendo (...) cuando nos hablan de que acá hay que reducir el gasto político, o sea está diciendo que su administración está despidiendo a operadores políticos del municipio, que venían a tomarse un café y no trabajaban. ¿Eso está diciendo? Eso se quiere dejar instalado”, interrogó la edil.

Luego agregó que le daba “vergüenza lo que se está dando en este concejo. Si hubiese personas que tienen que ser desvinculadas porque no dan el ancho, perfecto. Otra cosa es lo que está haciendo en el municipio, diciendo que a esta gente hay que sacarla de acá porque no sirve sin ningún criterio”.

Ante esto, además de referirse a la fiesta del PC, Desbordes señaló sobre los despidos que pidió las actas de la sesiones de los concejos cuando asume la alcaldesa Hassler, “para ver la defensa de las decenas y centenares de trabajadores que fueron desvinculados, y yo no encuentro ninguna defensa porque me imagino que se preocuparon de esos trabajadores de la misma manera que lo está haciendo hoy día”.

Y añadió: “Nosotros con los gremios hemos estado trabajando en algunos casos específicos y estamos de cara a los gremios que son los representantes de los trabajadores, sobre todo los honorarios que dicen que se les ha respetado. Así que le hago presente que aquí se está trabajando a la par con los funcionarios y gremios”.

PURANOTICIA