María José Hoffmann por fuga de Apablaza acusa "cierta confabulación" al interior del Poder Judicial argentino

La vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, manifestó sus sospechas respecto a la existencia de una eventual "confabulación al interior del Poder Judicial argentino".

Según la dirigenta, estas presuntas maniobras habrían facilitado la huida del exfrentista Galvarino Apablaza, justo después de que se ratificara la orden de extradición en su contra.

En una entrevista concedida al programa de streaming de La Tercera, la otrora diputada planteó que “pareciera que hay cierta, no del gobierno, pero cierta, digamos, confabulación al interior del Poder Judicial, que la verdad es que no nos favorece”.

La representante gremialista profundizó en su análisis sobre el comportamiento de los tribunales en el país vecino, indicando que “creo que no solamente no ha existido voluntad, mi impresión es que ha habido una cierta confabulación dentro del Poder Judicial, quiero ser muy cuidadosa porque no tengo pruebas, pero no tengo dudas”.

Al ser consultada por la dureza de su calificación hacia la justicia de Argentina, Hoffmann mantuvo su postura sin matices. “Es fuerte, sí, es fuerte porque yo no me explico, por ejemplo, lo que se demora el juez, que entiendo que se va justo de vacaciones, en firmar un decreto que está súper decidido y que eso finalmente le da tiempo a Apablaza para fugarse. Entonces, bueno, permítame dudar de que las cosas se estén haciendo bien”, argumentó la exdiputada.

Asimismo, la líder de la UDI analizó el contexto institucional trasandino, aunque hizo una distinción con la actual administración de dicho país. "Argentina es un país complejo en términos de su institucionalidad, tiene también bastante corrupción y eso lo sabemos, pero en este caso nosotros queremos ser súper cuidadosos de los términos que usemos porque por primera vez además contamos con la complicidad de hacer justicia del gobierno", puntualizó.

Durante la conversación, Hoffmann también abordó la polémica decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien ha insistido en la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco. Dicha remoción se haría efectiva una vez que la funcionaria finalice su tratamiento médico contra un cáncer de mama triple negativo.

Sobre este punto, la vicepresidenta de la UDI aclaró que, si bien coincide con el fondo de la determinación, reprueba tajantemente los procedimientos utilizados. “Uno no critica el fondo, sino que critica la forma, y quizás la juventud, no lo sé, pero sí, yo creo que todavía estamos a tiempo y espero que la ministra entienda que para muchas mujeres es necesario que ella dé señales también de empatía”, sostuvo.

En esa misma línea, Hoffmann reveló que esta postura ha sido comunicada de manera privada a la secretaria de Estado. “Yo creo que quizás faltó manejo político, de entender que esto no solamente la verdad es lo que hay que hacer, hay que tener un poco más de tino, pero yo comparto la decisión, lo que no comparto es la forma, es garantizarle a ella el mínimo de humanidad en una situación así”, concluyó la dirigenta.

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