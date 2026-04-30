María José Hoffmann acusó "insolencia del porte de un buque" de Poduje tras dichos contra Quiroz

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, criticó duramente los dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien cuestionó los recortes presupuestarios impulsados por Hacienda.

La exdiputada calificó el tono utilizado por el titular del Minvu como “impropio” y cuestionó la manera de referirse a su colega de gabinete.

Al abordar la polémica, la dirigenta gremialista fue categórica respecto a la actitud del secretario de Estado: “Un tono inadmisible, de una insolencia del porte de un buque. Habría que explicarle que es precisamente el presidente Kast quien ha mandatado al ministro Quiroz para que haga este recorte”.

En esa misma línea, la representante del partido de derecha enfatizó que las discrepancias dentro de la administración deben canalizarse a través de conductos regulares y a puertas cerradas. Para Hoffmann, resulta inaceptable que las objeciones entre autoridades se ventilen mediante los medios de comunicación en lugar de buscar soluciones internas.

Sobre este punto, profundizó su crítica señalando: “Si él necesita una excepción, que puede ser razonable, tal cual la tuvo Seguridad, no se hace por la radio, no se hace emplazando al ministro, se hace teniendo una conversación. Yo no sé qué le pasa a todo el mundo que está resolviendo los temas en la tele, en la radio… Amo el mundo de las comunicaciones, pero la verdad es que me descompagina, me desorienta, no entiendo el tono”.

Más allá del impasse presupuestario, la exlegisladora se refirió al carácter del encargado de la cartera de Vivienda. Aunque validó sus competencias profesionales para el cargo, advirtió que sus declaraciones terminan provocando conflictos innecesarios al interior del Ejecutivo.

Para ilustrar su postura, la vicepresidenta de la UDI recordó su experiencia previa con la autoridad: “Sabemos que tiene una personalidad compleja; a mí me tocó conocerlo como candidato, y es un personaje complejo, pero tiene todas las aptitudes para ser un buen ministro. Entonces, esta es una razón más de estas peleillas o problemillas que son tan insignificantes y que se van a transformar en una bomba”.

Como conclusión, la líder gremialista levantó una señal de alerta sobre el impacto mediático que conllevan estas disputas públicas entre miembros del gabinete, asegurando que dichas controversias terminan por afectar la agenda política del Gobierno.

Reflejando su evidente incomodidad con el episodio, Hoffmann sentenció: “Esta va a ser la noticia del día y vas a tener a dos ministros enfrentados, un nuevo problema comunicacional. Eso no se hace. O sea, no tendrá mucho manejo político, pero no se dice con esa soberbia que lo caracteriza; siendo un hombre muy inteligente, la verdad es que me descolocó, estoy un poco molesta”.

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