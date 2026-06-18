Marcel califica de "imprecisa" la acusación de vaciamiento fiscal y asegura que "la suma de los fondos soberanos se incrementó"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las críticas del actual Gobierno sobre la situación fiscal heredada y rechazó las acusaciones sobre un supuesto vaciamiento de las arcas públicas.

En conversación con radio Pauta, la exautoridad afirmó que "el concepto de vaciamiento en estos días se ha usado para referirse a los fondos soberanos y resulta que los fondos soberanos, que en Chile son dos; el fondo de estabilización económico-social, y el de reserva de pensiones, entre diciembre del 2021 y diciembre del 2025, lejos de vaciarse, se incrementaron".

El exsecretario de Estado señaló que la acusación "a lo menos es imprecisa, porque desde el momento en que se usa el plural, yo supongo que se refiere a los dos fondos soberanos, y la suma de esos dos fondos soberanos, como digo, se incrementó en lugar de reducirse o, para qué decir, vaciarse”, sostuvo.

Al ser consultado por los errores de cálculo en la administración anterior, el extitular de Hacienda sostuvo que "cuando uno descubre que hay un problema en una metodología por su puesto su obligación es corregirla, y eso es lo que hicimos en el 2025. Tuvimos una situación en 2024 en que los ingresos estuvieron por debajo de lo presupuestado y junto con el Fondo Monetario nos fuimos a revisar cómo se habían proyectado esos ingresos".

Por otro lado, Marcel abordó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que apuntan a instalar un nuevo relato económico con el proyecto de Reconstrucción Nacional, Marcel sostuvo que "un cambio de relato no cambia la realidad".

"Una cosa es que uno quiera construir cierta teoría, cierto enfoque, justificación a las políticas que promueve y otra cosa es que esas políticas tengan los efectos que se esperan", agregó.

Finalmente, el exjefe de la billetera fiscal dijo que "Chile sigue siendo un país con muchas desigualdades. Eso no lo va a cambiar un relato, lo cambian las buenas políticas".

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