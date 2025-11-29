Mapa electoral en contraste: campo se vuelca por Kast y Parisi; ciudades respaldan a Jara

La investigación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, publicada por Emol, revela marcadas diferencias entre el voto urbano y rural en la primera vuelta presidencial, evidenciando cómo el territorio influye en las preferencias electorales.

El informe se centró en las cinco principales candidaturas: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Según el documento, la participación se mantuvo en niveles altos tanto en zonas urbanas (85%) como rurales (88%), sin diferencias significativas a nivel nacional.

La excepción fueron las áreas extremas, donde persisten brechas históricas incluso bajo el régimen de voto obligatorio.

Los resultados muestran que en las comunas urbanas predominó el apoyo a Jeannette Jara, con un 28,6%, mientras que en las rurales lideró José Antonio Kast con un 28,4%.

El autor del estudio, José Luis Romero, profesor adjunto del IEUT-UC, señaló: “Si bien las encuestas venían marcando tendencias y diferencias regionales importantes, creo que nadie imaginó este escenario tan territorialmente marcado, donde una candidatura, la de Jara, obtiene mucho apoyo en las ciudades del centro y eso la hace ganarse el primer puesto en esa categoría”.

Romero agregó que el discurso de Jara “parece no haber calado en lo rural”, mientras que Parisi en el norte y Kast en el sur “tuvieron una estrategia cuyos resultados fueron positivos”. Para el académico, “la dimensión territorial del voto y sus diferencias urbanas-rurales al interior de cada región nos dicen mucho sobre los temas, prioridades, expectativas y transformaciones”.



RESULTADOS POR TIPO DE TERRITORIO

Urbano: Jara 28,6%; Kast 22,2%; Parisi 18,3%; Kaiser 13,8%; Matthei 13,8%.

Rural: Kast 28,4%; Parisi 23,7%; Jara 21,9%; Kaiser 14,4%; Matthei 9,0%.

La distribución interna muestra que el 77% de los votos de Jara fueron urbanos y 23% rurales; en Kast, 67% urbanos y 33% rurales; en Parisi, 66% urbanos y 34% rurales. Kaiser obtuvo un 71% urbano y 29% rural, mientras que Matthei concentró un 80% urbano y 20% rural.



RESULTADOS REGIONALES

En zonas rurales, Kast lideró en ocho regiones entre la Metropolitana y Los Lagos, con mayor fuerza en Ñuble y La Araucanía (34%). Parisi se impuso en Tarapacá (40%) y Jara en Magallanes (29%).

En el voto urbano, Jara obtuvo mayorías en Valparaíso, Metropolitana y Los Ríos (31% en cada caso). Kast lideró en La Araucanía (30%) y Parisi alcanzó su mejor desempeño en Antofagasta (34%). En la ruralidad del norte, Parisi también se consolidó en Arica y Parinacota y Coquimbo, con un 40% en Tarapacá.

CONTEXTO PARLAMENTARIO

El estudio concluye que el pacto Unidad por Chile se consolidó como la primera fuerza en ambos tipos de territorios. En senadores, obtuvo un 35% de respaldo urbano y 29% rural; en diputados, un 31% urbano y 29% rural.

PURANOTICIA